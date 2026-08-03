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Vientos de hasta 80 km/h en Chile: Meteorología emite aviso para estas 7 regiones del país

La condición estará vigente desde la madrugada de este miércoles 5 de agosto hasta la noche del viernes 7 de agosto. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Vientos de hasta 80 km/h en Chile: Meteorología emite aviso para estas 7 regiones del país

Vientos de hasta 80 km/h en Chile: Meteorología emite aviso para estas 7 regiones del país / AgenciaUno

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por “viento normal a moderado” que afectará a zonas de siete regiones del país.

La condición estará vigente desde la madrugada de este miércoles 5 de agosto y se extenderá hasta la noche del viernes 7 de agosto.

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Según lo publicado por el organismo, el fenómeno se debe a una condición sinóptica de “sistema frontal” en el territorio.

¿Qué regiones se verán afectadas?

La DMC comunicó que el fenómeno afectará a las regiones de: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

A continuación, el detalle región por región:

Región de Coquimbo

  • Cordillera: rachas de hasta 80 km/ el miércoles, jueves y viernes.

Región de Valparaíso

  • Litoral: rachas de hasta 60 km/h el miércoles y jueves.
  • Cordillera Costa: rachas de hasta 50 km/h miércoles y jueves.
  • Cordillera: rachas de hasta 70 km/h el miércoles, jueves y viernes.

Región Metropolitana

  • Cordillera Costa: rachas de hasta 50 km/h el jueves.
  • Valle: rachas de hasta 50 km/h el jueves.
  • Precordillera: rachas de hasta 50 km/h el miércoles y jueves.
  • Cordillera: rachas de hasta 70 km/h el miércoles, jueves y viernes.

Región de O’Higgins

  • Litoral: rachas de hasta 60 km/h el miércoles y jueves.
  • Cordillera Costa: rachas de hasta 50 km/h el miércoles y jueves.
  • Valle: rachas de hasta 50 km/h el miércoles y jueves.
  • Precordillera: rachas de hasta 50 km/h el miércoles, jueves y viernes.
  • Cordillera: rachas de hasta 70 km/h el miércoles, jueves y viernes.

Región del Maule

  • Litoral: rachas de hasta 60 km/h el miércoles y jueves.
  • Cordillera Costa: rachas de hasta 60 km/h miércoles y jueves.
  • Valle: rachas de hasta 50 km/h miércoles y jueves.
  • Precordillera: rachas de hasta 50 km/h miércoles, jueves y viernes.
  • Cordillera: rachas de hasta 70 km/h miércoles, jueves y viernes.

Región de Ñuble

  • Litoral: rachas de hasta 60 km/h el miércoles y jueves.
  • Cordillera Costa: rachas de hasta 60 km/h el miércoles y jueves.
  • Valle: rachas de hasta 50 km/h el miércoles y jueves.
  • Precordillera: rachas de hasta 50 km/h el miércoles, jueves y viernes.
  • Cordillera: rachas de hasta 70 km/h el miércoles, jueves y viernes.

Región de Biobío

  • Litoral: rachas de hasta 60 km/h el miércoles y jueves.
  • Cordillera Costa: rachas de hasta 60 km/h el miércoles y jueves.
  • Valle: rachas de hasta 50 km/h el miércoles y jueves.
  • Precordillera: rachas de hasta 50 km/h el miércoles, jueves y viernes.
  • Cordillera: rachas de hasta 70 km/h el miércoles, jueves y viernes.

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