Vientos de hasta 80 km/h en Chile: Meteorología emite aviso para estas 7 regiones del país
La condición estará vigente desde la madrugada de este miércoles 5 de agosto hasta la noche del viernes 7 de agosto. Revisa acá todos los detalles.
Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por “viento normal a moderado” que afectará a zonas de siete regiones del país.
La condición estará vigente desde la madrugada de este miércoles 5 de agosto y se extenderá hasta la noche del viernes 7 de agosto.
Revisa también:
Según lo publicado por el organismo, el fenómeno se debe a una condición sinóptica de “sistema frontal” en el territorio.
¿Qué regiones se verán afectadas?
La DMC comunicó que el fenómeno afectará a las regiones de: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
A continuación, el detalle región por región:
Región de Coquimbo
- Cordillera: rachas de hasta 80 km/ el miércoles, jueves y viernes.
Región de Valparaíso
- Litoral: rachas de hasta 60 km/h el miércoles y jueves.
- Cordillera Costa: rachas de hasta 50 km/h miércoles y jueves.
- Cordillera: rachas de hasta 70 km/h el miércoles, jueves y viernes.
Región Metropolitana
- Cordillera Costa: rachas de hasta 50 km/h el jueves.
- Valle: rachas de hasta 50 km/h el jueves.
- Precordillera: rachas de hasta 50 km/h el miércoles y jueves.
- Cordillera: rachas de hasta 70 km/h el miércoles, jueves y viernes.
Región de O’Higgins
- Litoral: rachas de hasta 60 km/h el miércoles y jueves.
- Cordillera Costa: rachas de hasta 50 km/h el miércoles y jueves.
- Valle: rachas de hasta 50 km/h el miércoles y jueves.
- Precordillera: rachas de hasta 50 km/h el miércoles, jueves y viernes.
- Cordillera: rachas de hasta 70 km/h el miércoles, jueves y viernes.
Región del Maule
- Litoral: rachas de hasta 60 km/h el miércoles y jueves.
- Cordillera Costa: rachas de hasta 60 km/h miércoles y jueves.
- Valle: rachas de hasta 50 km/h miércoles y jueves.
- Precordillera: rachas de hasta 50 km/h miércoles, jueves y viernes.
- Cordillera: rachas de hasta 70 km/h miércoles, jueves y viernes.
Región de Ñuble
- Litoral: rachas de hasta 60 km/h el miércoles y jueves.
- Cordillera Costa: rachas de hasta 60 km/h el miércoles y jueves.
- Valle: rachas de hasta 50 km/h el miércoles y jueves.
- Precordillera: rachas de hasta 50 km/h el miércoles, jueves y viernes.
- Cordillera: rachas de hasta 70 km/h el miércoles, jueves y viernes.
Región de Biobío
- Litoral: rachas de hasta 60 km/h el miércoles y jueves.
- Cordillera Costa: rachas de hasta 60 km/h el miércoles y jueves.
- Valle: rachas de hasta 50 km/h el miércoles y jueves.
- Precordillera: rachas de hasta 50 km/h el miércoles, jueves y viernes.
- Cordillera: rachas de hasta 70 km/h el miércoles, jueves y viernes.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.