Vientos de hasta 80 km/h en Chile: Meteorología emite aviso para estas 7 regiones del país / AgenciaUno

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por “viento normal a moderado” que afectará a zonas de siete regiones del país.

La condición estará vigente desde la madrugada de este miércoles 5 de agosto y se extenderá hasta la noche del viernes 7 de agosto.

Según lo publicado por el organismo, el fenómeno se debe a una condición sinóptica de “sistema frontal” en el territorio.

¿Qué regiones se verán afectadas?

La DMC comunicó que el fenómeno afectará a las regiones de: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío .

A continuación, el detalle región por región:

Región de Coquimbo

Cordillera: rachas de hasta 80 km/ el miércoles, jueves y viernes.

Región de Valparaíso

Litoral: rachas de hasta 60 km/h el miércoles y jueves.

Cordillera Costa: rachas de hasta 50 km/h miércoles y jueves.

Cordillera: rachas de hasta 70 km/h el miércoles, jueves y viernes.

Región Metropolitana

Cordillera Costa: rachas de hasta 50 km/h el jueves.

Valle: rachas de hasta 50 km/h el jueves.

Precordillera: rachas de hasta 50 km/h el miércoles y jueves.

Cordillera: rachas de hasta 70 km/h el miércoles, jueves y viernes.

Región de O’Higgins

Litoral: rachas de hasta 60 km/h el miércoles y jueves.

Cordillera Costa: rachas de hasta 50 km/h el miércoles y jueves.

Valle: rachas de hasta 50 km/h el miércoles y jueves.

Precordillera: rachas de hasta 50 km/h el miércoles, jueves y viernes.

Cordillera: rachas de hasta 70 km/h el miércoles, jueves y viernes.

Región del Maule

Litoral: rachas de hasta 60 km/h el miércoles y jueves.

Cordillera Costa: rachas de hasta 60 km/h miércoles y jueves.

Valle: rachas de hasta 50 km/h miércoles y jueves.

Precordillera: rachas de hasta 50 km/h miércoles, jueves y viernes.

Cordillera: rachas de hasta 70 km/h miércoles, jueves y viernes.

Región de Ñuble

Litoral: rachas de hasta 60 km/h el miércoles y jueves.

Cordillera Costa: rachas de hasta 60 km/h el miércoles y jueves.

Valle: rachas de hasta 50 km/h el miércoles y jueves.

Precordillera: rachas de hasta 50 km/h el miércoles, jueves y viernes.

Cordillera: rachas de hasta 70 km/h el miércoles, jueves y viernes.

Región de Biobío