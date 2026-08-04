Cifras históricas para la economía chilena: precio del cobre alcanza nuevo máximo histórico

El precio del cobre alcanzó este martes 4 de agosto un nuevo máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres, luego de cerrar en US$6,439 la libra, equivalente a US$14.195 por tonelada.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el metal rojo registró un alza diaria de 1,79%, mientras que su precio promedio durante 2026 llegó a US$5,90 por libra.

La nueva cotización superó el récord de US$6,394 la libra anotado el pasado 13 de mayo. En aquella oportunidad, el cobre también encadenó varias sesiones al alza, impulsado por una menor disponibilidad del mineral y restricciones en la oferta mundial.

Las razones detrás del precio del cobre

El metal se ha mantenido durante 2026 en niveles históricamente altos. Entre los factores que han sostenido su precio figuran los riesgos para la continuidad operacional de importantes faenas, la menor disponibilidad efectiva de cobre y los cargos de tratamiento en niveles negativos, según explicó Cochilco durante el anterior ciclo de máximos.

A ello se suma una demanda creciente asociada a la electrificación, las energías renovables, los centros de datos y el desarrollo de inteligencia artificial, sectores que requieren grandes cantidades del mineral.

En la misma línea, Emilio Venegas, socio líder de Advisory de BDO, explicó que el alza del cobre está impulsada por dos elementos principales. “El primero es el componente geopolítico: al existir señales de paz disminuye la incertidumbre, baja el precio del petróleo y mejora la expectativa de producción, lo que termina impulsando la demanda por cobre”, señaló. A ello se suma la reducción de los inventarios internacionales, cuya caída de 2,33% anticiparía una mayor demanda en el corto plazo y nuevas presiones alcistas sobre el metal.

El optimismo también se refleja en los mercados financieros: los contratos de futuros del cobre subieron cerca de 1,4% y las posiciones abiertas continúan aumentando. Para Venegas, “el aumento de los contratos a futuro y de las posiciones abiertas es una señal de que el mercado espera que los precios se mantengan elevados o incluso continúen subiendo en el corto plazo”. El especialista agregó que, por ahora, no existen señales que anticipen una corrección significativa.

Cochilco elevó en mayo su estimación para el precio promedio del cobre en 2026 hasta US$5,55 la libra y proyectó que Chile mantendría su posición como principal productor mundial, con cerca del 22% de la producción global.