Casi $1.000 millones bajo la lupa: Contraloría detecta graves irregularidades en tratos directos del Servicio de Salud Antofagasta

El Informe Final de Investigación Especial N° 139 de 2026, emitido por la Contraloría Regional de Antofagasta, dejó al descubierto serias deficiencias administrativas y de control interno en los procesos de compras y contratación del Servicio de Salud Antofagasta (SSA) ejecutados durante los años 2023 y 2024.

El documento se enfoca principalmente en la fundamentación de contrataciones directas por montos multimillonarios, graves anomalías en la adjudicación de servicios de seguridad privada y la omisión en el cobro de sanciones monetarias a proveedores en incumplimiento.

De acuerdo con las indagatorias del órgano fiscalizador, el Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales del SSA concretó un total de 24 contrataciones vía trato directo con 16 proveedores por un monto acumulado de $949.094.431.

Sin embargo, en 11 de esos procesos la institución no logró acreditar documentalmente las causales de fuerza mayor o excepcionalidad requeridas por la ley para obviar la licitación pública.

La Contraloría consignó que el servicio argumentó razones relativas a la “confianza” y la “experiencia previa” de las firmas seleccionadas, omitiendo antecedentes objetivos que demostraran la ausencia de otras alternativas en el mercado.

Guardias sin O.S.10 y 692 días sin permiso legal

Uno de los capítulos más críticos del informe aborda los contratos de vigilancia para obras paralizadas y recintos asistenciales del SSA. En 2023, la entidad adjudicó un trato directo por $134.217.759 a una firma de seguridad sin respaldar la elección del proveedor.

La fiscalización determinó que la empresa prestó servicios de vigilancia al SSA durante 692 días sin contar con la autorización de Carabineros de Chile para ejercer labores de seguridad privada. A pesar de haber sido contratada en junio de 2022, la firma obtuvo dicho permiso recién en mayo de 2024.

Adicionalmente, se constató que parte del personal desplegado en las dependencias de salud no contaba con la certificación O.S.10 vigente. Frente a estas faltas, el SSA omitió cursar sanciones contractuales entre 2023 y 2024 que sumaban 504 UTM (más de $35 millones). Debido a esto, la Contraloría formulará un juicio de reparo para exigir la restitución de dichos recursos al erario público.

El informe de la CGR detectó otras irregularidades administrativas en la gestión del organismo, como la ausencia de certificados de disponibilidad presupuestaria en diversos procesos de compra e inconsistencias en las contrataciones de servicios de ambulancias.

Como conclusión del proceso de investigación especial, la Contraloría Regional instruyó a la dirección del Servicio de Salud Antofagasta a adoptar medidas correccionales inmediatas y fijó un calendario de seguimiento obligatorio para verificar el cumplimiento de las subsanaciones exigidas.