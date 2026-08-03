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VIDEOS. Sampaoli ganó su primer partido en la Liga Argentina y le dio una impensada mano a Coquimbo Unido

Talleres de Córdoba goleó en su propia casa Platense, rival de los “Piratas” en Copa Libertadores, que terminaron peleados con su propia hinchada.

Javier Catalán

Foto: @sampaolioficial

Foto: @sampaolioficial

Con dos derrotas seguidas, la etapa de Jorge Sampaoli en Talleres de Córdoba no había arrancado de la mejor manera, pero a la tercera vino la vencida y el exentrenador de La Roja goleó, gustó y, además, le dio una tremenda mano a Coquimbo Unido.

El casildense consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura de la Liga Argentina venciendo a domicilio por 4-0 a Platense, el próximo rival de los “Piratas” en Copa Libertadores.

Los hinchas del “calamar” sintieron el golpe de caer con tal abultado marcador en su propia casa y comienzan a perder la paciencia con el plantel. En pleno partido comenzaron a cantar la mítica canción “jugadores, la con... a ver si ponen huevos”. Todo esto, a solo nueve días de recibir al “barbón” en la ida de los octavos de final.

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Tras terminar el encuentro, Ignacio Vásquez, capitán del cuadro argentino, se tuvo que acercar hasta la barra para conversar con algunos hinchas que los estaban recriminando, en una imagen bastante tensa.

En las tres fechas que van del Torneo Clausura en Argentina, Platense empató el primer partido y los dos siguientes los perdió. De hecho, su último triunfo data del 27 de mayo, cuando vencieron al Corinthians en Brasil en la última fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores.

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