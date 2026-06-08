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Inflación en Chile se modera, pero sigue al alza: IPC sube 0,2% en mayo y acumula 3,9% en doce meses

Aunque el dato mensual mostró una moderación, el informe del INE reveló alzas en vivienda, servicios básicos y transporte.

Juan Castillo

Inflación en Chile se modera, pero sigue al alza: IPC sube 0,2% en mayo y acumula 3,9% en doce meses

Inflación en Chile se modera, pero sigue al alza: IPC sube 0,2% en mayo y acumula 3,9% en doce meses / Getty Images

Este lunes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo registró una variación mensual de 0,2%, acumulando 2,8% en lo que va del año y 3,9% en doce meses.

De acuerdo con el boletín estadístico, nueve de las 13 divisiones de la canasta aportaron incidencias positivas en el resultado mensual, mientras que cuatro anotaron bajas.

El informe precisa que el IPC de mayo registró una variación mensual de 0,2% y que destacaron las alzas en vivienda, servicios básicos y transporte.

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Entre las divisiones con mayores aumentos, vivienda y servicios básicos anotó un alza mensual de 0,7%, con una incidencia de 0,123 puntos porcentuales. Dentro de ese grupo destacó el gas licuado, que subió 3,2%, mientras que los arriendos avanzaron 0,3%.

En tanto, transporte aumentó 0,6% durante mayo. El alza estuvo marcada principalmente por el transporte aéreo internacional, que registró un incremento mensual de 10,0%, y por la gasolina, que subió 0,7%.

También hubo productos que presionaron el bolsillo. La carne de vacuno presentó un aumento de 2,7%, mientras que los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares subieron 1,0%.

Sin embargo, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas ayudó a contener el resultado general, con una baja mensual de 0,8%. Según el INE, este retroceso se explicó por descensos en diez de sus 15 clases, especialmente pan, cereales, harinas y pastas.

A nivel de productos, el pan cayó 4,0% en mayo, mientras que los limones bajaron 17,2%. También disminuyó el transporte en bus interurbano, con una variación mensual de -9,1%.

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