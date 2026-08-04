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FOTOS. Colo Colo lanza a la venta la camiseta oficial y una colección exclusiva de Vozinha: cuánto cuestan y dónde comprarlas

El “Cacique” ya comercializa la indumentaria del portero, revolucionando el mercado con diseños especiales en alusión al caboverdiano.

Javier Catalán

FOTO: ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

FOTO: ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Con Vozinha ya contratado y presentado oficialmente, en Colo Colo no tardaron en lanzar la primera colección de camisetas especiales inspiradas en el portero, además de las versiones oficiales que utiliza el plantel profesional.

Aprovechando el boom mediático del caboverdiano, el “Cacique” anunció la venta de la camiseta oficial en sus redes sociales, pero también presentó otras siete poleras con diseños alusivos al guardameta.

“Goatzinha” y “Albozinha” son algunas de las frases que aparecen en estas prendas, las que además incluyen el rostro del jugador en el centro. Otras muestran la imagen del futbolista en blanco y negro junto a la palabra “Aura”, al igual que en el anuncio de su fichaje. Las dos restantes llevan el escudo de Colo Colo en la parte frontal y, en la espalda, el dorsal “29” junto al nombre “Vozinha”.

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¿Cuánto valen las camisetas que lanzó Colo Colo de Vozinha?

Los siete diseños especiales inspirados en el portero tienen un valor de $24.990 cada uno.

Por otro lado, la camiseta oficial para hombres tiene un precio de $79.990 ($89.990 la versión de manga larga), aunque actualmente la camiseta de local se encuentra en oferta a $47.994. La camiseta de visitante no cuenta con este descuento.

En el caso de las mujeres, el valor es de $74.990, pero con la promoción la camiseta de local queda en $44.994.

Para niños, el precio es de $59.990 y, con la rebaja, baja a $35.994.

Tanto las camisetas oficiales como los diseños especiales de Vozinha cuentan con stock limitado.

¿Dónde comprar las nuevas camisetas especiales de Vozinha?

Los diseños especiales inspirados en Vozinha solo pueden adquirirse a través de la tienda oficial de Colo Colo, ya sea en su página web o la que está en el Estadio Monumental.

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