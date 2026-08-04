Autoridades revelan nueva pista en el femicidio de influencer mexicana: principal sospechoso es su pareja

La investigación por el femicidio de la influencer mexicana Valeria Márquez dio un nuevo giro.

Las autoridades informaron que el principal sospechoso de haber ordenado el crimen sería su pareja, Francisco “N”, hijo de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, señalado como líder de una de las células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El antecedente fue revelado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, quien aseguró que existen antecedentes que indican que Francisco “N” mantenía una relación sentimental con la joven y que la habría amenazado en reiteradas ocasiones.

Según explicó la autoridad, la principal hipótesis es que el sospechoso habría solicitado a su padre ejecutar el femicidio. Sin embargo, Francisco “N” permanece prófugo y continúa siendo buscado por las fuerzas de seguridad.

La investigación tomó un nuevo impulso tras la detención de “El R1”, acusado de planificar el asesinato del alcalde y exparlamentario Carlos Manzo. A partir de ese procedimiento, las autoridades cruzaron información que permitió avanzar en el caso de Valeria Márquez.

Como parte de las diligencias también fue detenido Iván Martín “N”, quien es investigado como presunto coautor material del crimen. De acuerdo con la investigación, habría actuado como vigilante en el lugar del ataque y escolta de quien realizó los disparos.

Valeria Márquez fue asesinada hace más de un año mientras realizaba una transmisión en vivo en redes sociales. Antes del ataque, la influencer había expresado en distintas ocasiones que temía por su vida y aseguraba que pensaba que querían matarla.

Mientras la búsqueda de Francisco “N” continúa, en redes sociales comenzaron a circular fotografías en las que aparecería junto a la influencer, además de registros de transmisiones en vivo donde ambos conversarían. No obstante, esos contenidos no han sido incorporados oficialmente como evidencia.