VIDEO. Detienen a polémico influencer Andrew Tate en Estados Unidos: fue esposado junto a su hermano antes de un evento en Miami
Registros difundidos por TMZ muestran a ambos siendo trasladados por agentes del U.S. Marshals. La policía aún no informa oficialmente las razones del arresto.
El influencer británico-estadounidense Andrew Tate volvió a quedar en el centro de la polémica luego de ser detenido junto a su hermano Tristan Tate durante la tarde de este sábado en Miami, Estados Unidos.
La aprehensión ocurrió en las afueras del James L. Knight Center, recinto ubicado en el centro de la ciudad donde estaba programado el evento IBA Bareknuckle 6, competencia de boxeo sin guantes en la que el polémico creador de contenido tenía previsto participar como uno de los anfitriones.
De acuerdo con información publicada por TMZ, ambos hermanos fueron abordados por agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) antes del inicio del espectáculo. Registros audiovisuales difundidos por el medio muestran a los dos hombres esposados mientras eran trasladados por funcionarios policiales.
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Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente los cargos que motivaron la detención. Un funcionario policial citado por TMZ confirmó el procedimiento, aunque señaló que los antecedentes específicos del caso aún no habían sido revelados.
La detención ocurre tras años de conflictos judiciales que han mantenido a los hermanos bajo escrutinio internacional. En 2023, ambos fueron arrestados en Rumania y permanecieron varios meses bajo custodia luego de ser acusados en una investigación por presunto tráfico de personas y otros delitos, cargos que ellos han negado.
Tras regresar a Estados Unidos en 2025, Andrew Tate aseguró que era inocente y cuestionó las acusaciones en su contra. Además, los hermanos enfrentan procesos legales en Reino Unido, donde se han autorizado 21 cargos en su contra: 11 contra Andrew y 10 contra Tristan.
Según TMZ, aún no está claro si la nueva detención en Miami está relacionada con las investigaciones abiertas en otros países. Los abogados de los hermanos fueron contactados, pero hasta el momento no han entregado una declaración oficial.
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