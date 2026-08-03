Vicepresidente de Club León confirma al nuevo refuerzo de la U, pero advierte: “Queremos que...”

Tal como te contamos en ADN Deportes, la Universidad de Chile ya tiene un acuerdo cerrado para que el portero Jordan García, de 21 años, se convierta en refuerzo azul para la segunda parte de la temporada.

En los próximos días el jugador colombiano, perteneciente al Club León, debería estar viajando a Chile para completar los exámenes médicos y firmar su contrato, algo que también adelantaron desde el cuadro mexicano.

“Es un muy buen portero, en el que confiamos. Tuvo un proceso mundialista, está muy chavo y queremos que tenga minutos”, afirmó Rodrigo Fernández, vicepresidente de elenco azteca, en conversación prensa local.

Sin embargo, el dirigente dejo avisada a la U de que aún cuentan con seleccionado juvenil colombiano para el futuro. “Va a ir prestado a un club y esperamos que siga sumando, teniendo experiencia. El día de mañana puede estar acá, es jugador de Club León”, señaló.

De hecho, aseguró que habrá una opción de compra para que los azules se queden a García, si así lo desean, pero no será para nada baja. “Por lo general, siempre se pone una opción. Seguramente será una opción importante: lo que queremos es que regrese“, sentenció Fernández.