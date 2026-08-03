“Siempre fue muy abusador de sustancias y muy castigador conmigo; era como tener un enemigo en tu casa”

Esta semana, durante el episodio más reciente del reality Vecinos al Límite de Canal 13, la participante Natu Urtubias tuvo una íntima conversación con Karla Constant.

En ese diálogo, Urtubias recordó la compleja infancia que vivió junto a su figura paterna, marcada por el maltrato físico y el consumo de sustancias.

“La relación que yo tenía con él era pésima. Siempre fue muy abusador de sustancias y muy castigador conmigo”, comenzó.

“Era como tener un enemigo en tu casa. Me golpeaba, pero además nunca estaba y a mí me parecía extraño. Yo nunca fui tonta”, agregó.

De acuerdo con el relato de Natu Urtubias, con el paso de los años comenzó a notar ciertas actitudes de su padre, lo que la llevó a descubrir un secreto: él tenía otra familia.

“Lo escuchaba hablar por teléfono y le descubrí cosas en el auto. Me di cuenta de que tenía otra mujer y había más hijos”, comentó.

Urtubias indicó que su madre no sabía de esa situación, por lo que tomó la decisión de contarle todo lo que había descubierto.

“Fue el peor día de mi vida”, confesó.

“Cuando se lo conté, no me creyó, pero a la vez sí. Como que me decía: ‘No puede ser’ (...) Y yo, entre medio de eso, le dije: ‘Lo estoy contando para que te des cuenta de la persona que tienes al lado, pero yo me voy de la casa, porque no quería seguir viviendo en violencia’”, relató.

“Sentía la culpa de que yo había hecho algo malo, que yo tomé la decisión de romper mi familia. A mí todavía me duele mucho recordar que estuve en una plaza hasta las 12 de la noche esperando que él se fuera a la casa y que mi mamá no me defendiera”, confesó.

Esa experiencia la llevó a tomar la decisión de dejar de utilizar el apellido de su padre y comenzar a usar únicamente el de su madre.