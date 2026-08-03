En una nueva edición del Futbolómetro de ADN, Los Tenores eligieron el gol de mitad de cancha de Marcelo Eggel, jugador de Palestino, como el mejor de la fecha 17 de la Liga de Primera.

El volante ha tenido un buen arribo al cuadro árabe, aunque antes de llegar a Chile desde Deportivo Maipú, lo pasó bastante mal producto de una complicación de salud de su hija de un año, tal como contó en Los Tenores de la Tarde.

“Sabíamos que Coquimbo venía de ser el último campeón y era un rival duro. Pude abrir el marcador con un lindo gol. Lo venía intentando hace varios años y nunca se me dio, siempre travesaño, por arriba o me la sacaba el arquero. Ahora es la primera vez que en un partido oficial puedo meter un gol así”, comenzó diciendo el argentino.

Al ser consultado el duro momento que vivió en su país antes de arribar a La Cisterna, comentó: “Fueron unas semanas duras, difíciles, pero hoy en día, gracias a Dios, ya está todo bien. Ahora se cumple una semana desde que llegaron acá y están conmigo. Fueron dos semanas muy duras que ella estuvo internada”.

“No pasó a ser nada grave, pero el hecho de verla en la cama con el suero, oxígeno... ella es una nena que le encanta reírse, está todo el día de buen humor y fueron dos semanas en las que no largaba una mueca y eso nos pegó mucho”, continuó el jugador.

A pesar de la angustia, la niña consiguió superar el mal estado y ahora ya está en Santiago junto a su padre. “Yo traté de seguir adelante así; de ir del entrenamiento al hospital, comer en el hospital, viajar, jugar. Gracias a Dios ya se pudo recuperar y hoy en día está mucho mejor. Ahora está re contenta en Chile”, sentenció Marcelo Eggel.