River Plate vive una pesadilla en la Liga Argentina. Pese a contar con un plantel con hasta cinco campeones del mundo con la selección trasandina, han perdido sus últimos cinco partidos.

Los “millonarios”, que solo este mercado consiguieron fichar a Nicolás Otamendi y Ángel Correa, no saben de triunfos en el Torneo Clausura, lo que centra gran parte de las críticas en una sola persona: Eduardo Coudet.

El “Chacho” ya perdió por completo la confianza de los hinchas, pero, por el momento, desde el club siguen manteniéndolo en el cargo, algo que el DT recalcó con un filtrado mensaje en WhatsApp.

Personas con el contacto del entrenador en la aplicación de mensajería dieron cuenta de un cambio de foto de perfil, en el cual dejaba un aviso. “Los cagones no hacen historia”, se leía en la imagen.

Pero no terminó ahí, ya que más tarde, en su estado personal puso: “No escucho y sigo. Al 100 con estos muchachos”, escribió Coudet.