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Comienza la colecta nacional 2026 de Fundación Coanil: cómo colaborar con la campaña solidaria

La iniciativa busca financiar programas que promuevan la inclusión de personas con discapacidad intelectual.

Javiera Rivera

Comienza la colecta nacional 2026 de Fundación Coanil: cómo colaborar con la campaña solidaria

Fundación Coanil dio inicio a su Colecta Nacional 2026, campaña con la que espera reunir $120 millones para financiar programas, apoyos y servicios dirigidos a personas con discapacidad intelectual en todo Chile.

La colecta presencial se realizará este 4 y 5 de agosto, con voluntarios desplegados desde Arica hasta Chiloé. En tanto, la campaña digital estará disponible entre el 3 y el 9 de agosto a través del sitio web de la fundación (AQUÍ).

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de terminales electrónicos de pago en algunos puntos de la Región Metropolitana. De esta forma, las personas podrán realizar donaciones con tarjetas de débito y crédito.

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Al respecto, el gerente general de Fundación Coanil, Nicolás Fehlandt, destacó que la campaña también busca acercar a la comunidad la realidad de las personas con discapacidad intelectual.

“La modalidad presencial no solo nos permite recolectar fondos, sino también visibilizar las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y la importancia del trabajo que realizamos para que niñas, niños, adolescentes y adultos”, afirmó.

La colecta se desarrollará en el marco del Mes de la Solidaridad, conmemoración que recuerda el legado de San Alberto Hurtado, y busca fortalecer iniciativas que promuevan la inclusión y una mejor calidad de vida para miles de personas y sus familias.

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