Involucró a un motociclista: qué se sabe del accidente de tránsito que protagonizó el senador Rodolfo Carter / Pablo Ovalle Isasmendi

El senador de la República, Rodolfo Carter (Partido Republicano), protagonizó este lunes un accidente de tránsito, luego de que el vehículo en el que se trasladaba fuera impactado por un motociclista.

De acuerdo con testigos que entregaron su versión a La Tercera, el accidente ocurrió cuando la motocicleta y el automóvil colisionaron de frente a una velocidad que permitió que ambos alcanzaran a disminuir el impacto.

El incidente entre el exalcalde de La Florida y el motociclista se produjo cuando el vehículo de Rodolfo Carter doblaba desde la calle Arturo Medina hacia Eliecer Parada. En ese momento, el motociclista, de nacionalidad ecuatoriana, intentó frenar, perdió el control y cayó al pavimento.

Tanto el motociclista como el senador fueron trasladados al Servicio de Urgencia del Hospital del Salvador, en Providencia. Posteriormente, se informó que el conductor de la motocicleta sufrió una fractura en el hombro derecho.