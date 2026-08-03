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VIDEO. Llega a Chile el nuevo refuerzo de la U: “Contento, con muchas ganas de afrontar este desafío”

El volante argentino Tobías Reinhart aterrizó en Santiago para cerrar su fichaje con los azules.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

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Tobías Reinhart aterrizó este lunes en Santiago para transformarse en nuevo refuerzo de Universidad de Chile. El volante argentino, proveniente de la Reggiana de Italia, entregó sus primeras declaraciones en el aeropuerto y expresó su entusiasmo por sumarse a los azules.

“Estoy bien, contento. Ahora me toca hacer los estudios y ver si se puede cerrar todo, pero tranquilo. Estoy con muchas ganas de afrontar este desafío”, dijo el jugador de 26 años.

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El mediocampista se someterá durante las próximas horas a los exámenes médicos de rigor y, de no mediar contratiempos, firmará su contrato antes de ser anunciado oficialmente por el conjunto estudiantil.

Reinhart llega a la U desde la Reggiana, elenco que milita en la Serie B de Italia. Durante la última temporada, el volante jugó 34 partidos, 30 de ellos como titular, y anotó tres goles, consolidándose como uno de los jugadores mejor valorados del ascenso italiano.

Con su inminente incorporación, el equipo de Fernando Gago sumará su segundo refuerzo tras Gonzalo Reyna, quien llegó a préstamo desde Racing y debutó ante Huachipato. A estos nombres se sumará Jordan García, joven portero colombiano que arribará desde el León de México.

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