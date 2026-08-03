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Se fue de la U y tendrá revancha inmediata en otro club del fútbol chileno: fichaje inesperado

El lateral argentino Felipe Salomoni seguirá jugando en Chile tras desvincularse del conjunto azul.

Daniel Ramírez

Rocío Ayala

@felipesalomoni

@felipesalomoni

Felipe Salomoni tendrá una nueva oportunidad en el fútbol chileno tras su salida de Universidad de Chile. El lateral argentino, que se desvinculó del cuadro azul en junio pasado, será refuerzo de otro equipo de la Primera División de nuestro país.

Según información de ADN Deportes, el defensa trasandino llegó a un acuerdo con Audax Italiano, donde tendrá la misión de reemplazar a Esteban Matus, quien recientemente fichó por Olimpia de Paraguay.

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Durante el primer semestre del año, Salomoni disputó diez partidos con la U, pero solo fue titular en dos encuentros. Tras la llegada del técnico Fernando Gago, su protagonismo y sus minutos en cancha disminuyeron hasta el punto de no ser citado en algunos partidos.

Ahora, el exlateral azul buscará tener mayor protagonismo en Audax Italiano, club que ya incorporó a Damián Pizarro, César Pinares y Ariel Uribe para afrontar la competencia este segundo semestre.

¿Por qué Audax puede sumar un cuarto refuerzo?

Las bases del Campeonato Nacional 2026 establecen que cada equipo puede incorporar un máximo de tres refuerzos en este mercado de invierno. Sin embargo, el reglamento menciona que hay casos específicos en donde se permite que un club sume una cuarta incorporación.

Según señalan las bases, “aquel club que transfiera de manera definitiva o temporal un jugador por un monto igual o superior a la suma de USD 250.000, entre el inicio de la 4ª fecha y el día hábil anterior al inicio de la 19ª fecha del Campeonato (hasta las 23:59 horas), podrá reemplazarlo sin que sea considerado dentro de la cantidad de tres nuevos jugadores”.

En el caso de Audax Italiano, la venta de Esteban Matus a Olimpia de Paraguay se concretó por un monto cercano a los 700 mil dólares y se realizó antes de la fecha 19 del torneo local. Debido a esto, el cuadro “audino” quedó habilitado para sumar un cuarto refuerzo durante este mercado de fichajes.

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