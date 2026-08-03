Detienen en Puerto Varas a mujer acusada de estafar a 200 familias con falsas viviendas del Minvu
La imputada habría solicitado pagos a familias de Iquique prometiéndoles acceder a una casa propia. La Fiscalía cifra la presunta defraudación en $400 millones.
Una mujer acusada de hacerse pasar por funcionaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para estafar a cerca de 200 familias en Iquique fue detenida en la ciudad de Puerto Varas, Región de Los Lagos.
De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por la Fiscalía Regional de Tarapacá, la imputada habría convencido a las víctimas de depositar dinero con la promesa de gestionar el acceso a una vivienda propia.
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La detenida es investigada por los delitos de estafas y otras defraudaciones contra particulares, mientras que la defraudación alcanzaría los $400 millones.
Se espera que durante la presente jornada, tanto personal policial como representantes de la cartera de vivienda entreguen más antecedentes sobre este caso que afectó a casi 200 familias en Iquique.
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