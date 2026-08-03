VIDEO. El inesperado saludo de Gabriel Boric a Cony Capelli tras anunciar su embarazo: “Una alegría incontenible”
La exintegrante de Gran Hermano Chile publicó el saludo del expresidente y valoró sus palabras sobre el desafío y la alegría de la maternidad y paternidad.
Un inesperado gesto del expresidente Gabriel Boric sorprendió a Cony Capelli luego de que la ganadora de Gran Hermano Chile anunciara que se convertirá en madre por primera vez.
La participante de Fiebre de Baile 2 compartió en sus historias de Instagram un video privado enviado por el exmandatario, quien decidió felicitarla por la noticia y entregarle un mensaje basado en su propia experiencia como padre.
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“Te mando este video porque me enteré que vas a ser mamá. Yo, como sabes, soy papá hace poco y estoy con una alegría incontenible todos los días al ver esa preciosura, cómo se levanta y te mira”, señaló Boric en el registro.
El exjefe de Estado agregó que la llegada de un hijo implica una profunda responsabilidad y destacó el rol de quienes acompañan ese proceso. “Pensar que, de alguna manera, tú contribuyes a que su vida sea posible mejor. Y en el caso de la madre, sin lugar a dudas mucho más”, expresó.
Cony Capelli decidió publicar el mensaje y agradeció las palabras del expresidente, destacando la reflexión sobre la maternidad y paternidad. “Qué lindo video y quería agradecer por esas palabras tan sabias que se resumen con la gran responsabilidad que conlleva la maternidad y paternidad. Gracias, este video me dio mucha alegría”, escribió junto al registro.
La noticia del embarazo de la influencer y rostro televisivo fue revelada a fines de julio, cuando compartió un emotivo video en sus redes sociales con la frase “un amor que crece y crece”.
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