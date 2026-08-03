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Meteorología emite aviso por probables tormentas eléctricas en 2 regiones de Chile: horarios y sectores afectados

El fenómeno se debe a una condición sinóptica de “inestabilidad atmosférica, advirtió el organismo.

Sebastián Escares

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Slavica

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un nuevo aviso por probables tormentas eléctricas para zonas de dos regiones del país.

Según comunicó el organismo, el fenómeno se debe a una condición sinóptica de “inestabilidad atmosférica” en ciertos sectores del territorio.

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La medida se encontrará vigente desde la jornada de este lunes 3 de agosto hasta la mañana del martes 4 de agosto.

¿Qué regiones se verán afectadas?

De acuerdo a lo informado por la DMC el aviso se mantendrá vigente para las regiones de Los Lagos y Aysén, durante dos días consecutivos.

A continuación, el detalle región por región:

Región de Los Lagos

  • Litoral: martes 4 de agosto.
  • Cordillera Costa: martes 4 de agosto.
  • Chiloé: martes 4 de agosto.

Región de Aysén

  • Insular Norte: lunes 3 de agosto.
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