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Hantavirus en Chile: estos son los primeros síntomas y el error que puede retrasar el diagnóstico

Las señales de alerta se pueden parecer bastante a las de otras enfermedades respiratorias.

Javiera Rivera

Hantavirus en Chile: estos son los primeros síntomas y el error que puede retrasar el diagnóstico

Hantavirus en Chile: estos son los primeros síntomas y el error que puede retrasar el diagnóstico / Creative Images Lab

En medio de la alerta sanitaria por hantavirus en 13 regiones del país, desde Biotecom advirtieron sobre la importancia de reconocer los primeros síntomas y evitar uno de los errores más comunes: asociarlo a un simple resfrío.

La preocupación surge en un contexto donde la letalidad del hantavirus alcanzó un 39% durante 2026, con 18 fallecidos entre 46 casos confirmados, cifra superior al 18% registrado el año pasado.

Reconoce los primeros síntomas del hantavirus

De acuerdo con los especialistas, las señales de alerta incluyen:

  • Fiebre alta.
  • Dolores musculares intensos.
  • Dolor de cabeza.
  • Malestar general.
  • En algunos casos, náuseas, vómitos o diarrea.

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ADN

Debido a que estos síntomas son similares a los de otras enfermedades respiratorias, los expertos señalan que muchas personas retrasan la consulta médica.

“Con los caminos cortados por las lluvias no podemos permitirnos perder horas valiosas confundiendo el hantavirus con un resfrío común o una influenza fuerte”, señaló Luis Leyton, bioquímico de Biotecom.

Además, el escenario se vuelve aún más complejo tras los recientes sistemas frontales. Las lluvias, el aislamiento y el confinamiento de familias aumentan el riesgo de exposición al ratón colilargo.

Por ello, el especialista recomendó acudir de inmediato a un centro de salud ante estos síntomas, especialmente si hubo exposición a zonas de riesgo.

ADN

Tos y malestar físico / Westend61

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