En una nueva sesión del taller “Municipio” de Academia de Emprendedores, el profesor Walter Beyer y el alumno Gustavo Dávila conversaron con Adrián Soto Puentes, Director de Emprendimiento, Pymes e Innovación de la Municipalidad de Ñuñoa.

Durante el encuentro, se profundizó en cómo este Centro de Atención Integral ha logrado consolidar un modelo de desarrollo económico local basado en la agilidad y la colaboración público-privada, alejándose de la burocracia tradicional.

Soto destacó que su equipo opera con una agilidad distinta a la administrativa tradicional: “Somos una startup dentro del municipio; generamos soluciones para el mismo municipio dentro de las otras direcciones”.

“ Lo más importante son las alianzas”

Gracias a este enfoque, han implementado herramientas de Inteligencia Artificial para facilitar trámites como la prefactibilidad de patentes, evitando obstáculos burocráticos para los vecinos.

El director enfatizó que el valor del centro no es el edificio, sino su red: “El espacio es la cáscara (...) lo más importante son las alianzas, la colaboración y lo digital”.

Bajo esta premisa, han logrado convenios con empresas como Abastible basados en propósitos comunes y costo cero para la municipalidad.

Ubicado en Avenida Italia 1669, el Hub invita a la comunidad a participar en la próxima Expo Café (8 de agosto) y en el Primer Festival Internacional de Innovación Municipal en octubre. Los interesados pueden sumarse a su red en hubnunoa.cl.

Academia de Emprendedores y más

Radio ADN se transforma de lunes a viernes desde las 21 horas en la sala de clases de la Academia de Emprendedores, siempre con el apoyo del Banco de Chile y el liderazgo del periodista Leo Meyer. Puedes enviar tus preguntas y audios para los profesores a través de holaleo.cl ¡Te esperamos!