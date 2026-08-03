;

VIDEO. Municipio de Ñuñoa implementa modelo con IA que busca agilizar trámites para emprendedores

En conversación con Academia de Emprendedores, Adrián Soto detalló cómo su unidad busca digitalizar procesos y fortalecer redes colaborativas para facilitar el crecimiento de los negocios residentes.

Martín Neut

Academia de Emprendedores

Academia de Emprendedores

En una nueva sesión del taller “Municipio” de Academia de Emprendedores, el profesor Walter Beyer y el alumno Gustavo Dávila conversaron con Adrián Soto Puentes, Director de Emprendimiento, Pymes e Innovación de la Municipalidad de Ñuñoa.

Durante el encuentro, se profundizó en cómo este Centro de Atención Integral ha logrado consolidar un modelo de desarrollo económico local basado en la agilidad y la colaboración público-privada, alejándose de la burocracia tradicional.

Soto destacó que su equipo opera con una agilidad distinta a la administrativa tradicional: “Somos una startup dentro del municipio; generamos soluciones para el mismo municipio dentro de las otras direcciones”.

Revisa también:

ADN

Lo más importante son las alianzas”

Gracias a este enfoque, han implementado herramientas de Inteligencia Artificial para facilitar trámites como la prefactibilidad de patentes, evitando obstáculos burocráticos para los vecinos.

El director enfatizó que el valor del centro no es el edificio, sino su red: “El espacio es la cáscara (...) lo más importante son las alianzas, la colaboración y lo digital”.

Bajo esta premisa, han logrado convenios con empresas como Abastible basados en propósitos comunes y costo cero para la municipalidad.

Ubicado en Avenida Italia 1669, el Hub invita a la comunidad a participar en la próxima Expo Café (8 de agosto) y en el Primer Festival Internacional de Innovación Municipal en octubre. Los interesados pueden sumarse a su red en hubnunoa.cl.

Academia de Emprendedores y más

Radio ADN se transforma de lunes a viernes desde las 21 horas en la sala de clases de la Academia de Emprendedores, siempre con el apoyo del Banco de Chile y el liderazgo del periodista Leo Meyer. Puedes enviar tus preguntas y audios para los profesores a través de holaleo.cl ¡Te esperamos!

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad