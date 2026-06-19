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VIDEO. “Todos apoyándose y creciendo juntos”: Municipio de San Bernardo unifica oficinas para potenciar pymes, empleo e innovación tecnológica

Nicole Oyanedel, encargada del Departamento de Desarrollo Local y Sustentable, detalla en la Academia de Emprendedores las estrategias territoriales que buscan fomentar los beneficios ciudadanos.

Martín Neut

Municipalidad de San Bernardo

Municipalidad de San Bernardo

En una nueva edición del taller Municipio de Academia de Emprendedores, Nicole Oyanedel, encargada del Departamento de Desarrollo Local y Sustentable de San Bernardo, detalló cómo la comuna está reestructurando sus servicios para potenciar a microempresarios y pequeñas empresas locales.

Junto al profesor Walter Beyer, Oyanedel explicó la estrategia busca consolidar a la zona no solo como un polo industrial y de bodegaje, sino como un espacio de innovación que rescate la identidad territorial.

La comuna destaca por sus vocaciones productivas en logística e industria, pero existe un fuerte interés por recuperar sus raíces rurales.

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Según explicó Nicole Oyanedel, “queremos volver a retomar el tema de lo que es agricultura, queremos potenciar en los jóvenes un poco retomar este conocimiento para que ellos puedan seguir desarrollando agricultura".

“Todos los actores apoyándose”

Además, se proyectan nuevas oportunidades económicas con la futura conexión orbital hacia el puerto de San Antonio.

Entre las novedades para los habitantes destaca el próximo lanzamiento de la Tarjeta Más Vecino, diseñada para entregar beneficios y fortalecer el comercio de barrio, y el programa Emplea 360, que ofrecerá herramientas integrales para la búsqueda de trabajo.

Asimismo, San Bernardo se ha integrado recientemente a la Red de Hubs, buscando adoptar mejores prácticas para el fomento productivo.

Para el futuro, la visión municipal apunta a una colaboración estrecha entre el sector público, privado y la academia. Al respecto, Oyanedel señaló: “Yo me imagino un San Bernardo en el que todos los actores están de alguna forma apoyándose y creciendo juntos".

Los emprendedores interesados en recibir apoyo o participar en ferias pueden acercarse al centro municipal Canelo de Nos

Academia de Emprendedores y más

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