Gobierno celebra Imacec de junio: “La actividad económica repuntó y quebró la racha negativa”

El biministro Daniel Mas valoró el crecimiento de 2,4% registrado por el Índice Mensual de Actividad Económica durante junio de 2026, resultado impulsado principalmente por el desempeño de la minería, el comercio y los servicios.

La autoridad sostuvo que la cifra representa una señal positiva después de los retrocesos observados durante los meses anteriores.

“Tal como lo habíamos anticipado, el Banco Central informó que la actividad económica repuntó en junio, quebrando la racha negativa de los meses previos”, afirmó.

Mas destacó especialmente el aporte del sector minero y aseguró que la administración está comenzando a modificar el escenario económico recibido. “Recibimos una economía estancada, pero con gestión y mayores certezas estamos comenzando a revertir esa tendencia”, señaló.

Pese al resultado favorable, el biministro llamó a moderar las expectativas y recalcó que todavía queda un extenso proceso por delante. “Esta cifra de junio es el primer paso de un largo camino”, manifestó.

La autoridad agregó que la estrategia del Ejecutivo contempla facilitar la inversión y respaldar a sectores productivos como las pymes, la minería, el turismo, la pesca y la acuicultura. “Queda mucho por hacer, pero el rumbo hacia la reconstrucción ya está trazado”, aseguró.

Finalmente, Mas reiteró que una de las prioridades será “destrabar proyectos y acelerar la creación de 300 mil nuevos empleos”.