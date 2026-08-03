Imacec de junio: economía chilena supera las expectativas y crece 2,4%

La actividad económica chilena creció un 2,4% en junio de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior, de acuerdo con las cifras preliminares del Índice Mensual de Actividad Económica.

En términos desestacionalizados, el Imacec aumentó un 0,6% frente a mayo y acumuló un crecimiento de 1,4% en doce meses.

Según el informe del Banco Central, el resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de la minería, los servicios y el comercio.

Comercio lidera el crecimiento y minería recibe impulso del cobre

El comercio presentó el mejor desempeño entre las actividades analizadas, con un avance anual de 5,4%. Todos sus componentes registraron resultados positivos, destacando las ventas mayoristas de maquinaria y equipos, además del comercio minorista de vestuario, alimentos y productos adquiridos por plataformas online.

La producción de bienes, en tanto, creció un 3,9% anual, principalmente por el desempeño de la minería del cobre. El resto de los bienes aumentó un 1%, mientras la industria cayó 0,7% debido, principalmente, a una menor elaboración de productos pesqueros. En términos desestacionalizados, la producción de bienes avanzó 0,7% respecto de mayo.

Los servicios aumentaron un 1,7% en doce meses, impulsados por las áreas de salud y educación, junto con una contribución menor de los servicios empresariales. Por su parte, el Imacec no minero registró un crecimiento anual de 1,4% y un avance mensual desestacionalizado de 0,1%.

Con este resultado, el escenario de una recesión técnica —dos trimestres consecutivos de contracción— pierde fuerza. Sin embargo, la confirmación definitiva llegará el 18 de agosto, cuando el Banco Central publique el PIB del segundo trimestre y revise la caída desestacionalizada de 0,3% registrada entre enero y marzo.

¿Qué significa este número?

“El buen dato de junio mejora el punto de partida para el segundo semestre, pero no alcanza para revertir la debilidad acumulada: durante la primera mitad del año la actividad cayó 0,2% anual”; ”, dice Priscila Robledo, economista jefa de Fintual.

“Para alcanzar el rango de crecimiento de 1%-1,75% proyectado por el Banco Central, la economía tendría que crecer por sobre 2,2% anual durante el segundo semestre. El ritmo de junio es compatible con la parte baja de ese rango, pero alcanzar la parte alta parece más difícil, pues para eso se requeriría que la recuperación se sostenga y se amplíe”, agrega Robledo.