Infartos: los síntomas que nunca debes ignorar y que se confunden con otras enfermedades / Ekaterina Goncharova

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte en Chile y el infarto agudo al miocardio se mantiene entre las principales causas específicas de fallecimiento.

En el marco del Mes del Corazón, el cardiólogo intervencionista del Centro Médico Nueva Estoril, Nicolás Veas Paredes, explicó que en gran parte de los casos las personas llegan tarde a los servicios de urgencia.

“Muchos pacientes esperan pensando que el dolor ‘se va a pasar’, que es acidez, estrés o cansancio. Es especialmente preocupante en mujeres, porque los síntomas no siempre son los clásicos. Solo el 30% presenta un dolor típico al momento del infarto”, afirmó.

El especialista señaló que esperar en casa, automedicarse, tomar antiácidos, llamar primero a familiares o conducir por cuenta propia hasta un centro asistencial son algunos de los errores que más retrasan el diagnóstico.

Síntomas que no deben ignorarse

Aunque el dolor en el pecho es el síntoma más conocido, el Dr. Veas advirtió que un infarto también puede manifestarse con otras señales de alerta. Entre ellas destacan:

Dolor u opresión en el pecho que dura más de 20 minutos

Dolor que se irradia al brazo, cuello, mandíbula o espalda

Falta de aire

Sudoración fría

Náuseas

Palidez

Mareos o sensación de desmayo

Dolor persistente en la “boca del estómago” que no desaparece