;

Infartos: los síntomas que nunca debes ignorar y que se confunden con otras enfermedades

Una especialista explicó por qué reconocer estas señales a tiempo puede evitar graves consecuencias.

Javiera Rivera

Infartos: los síntomas que nunca debes ignorar y que se confunden con otras enfermedades

Infartos: los síntomas que nunca debes ignorar y que se confunden con otras enfermedades / Ekaterina Goncharova

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte en Chile y el infarto agudo al miocardio se mantiene entre las principales causas específicas de fallecimiento.

En el marco del Mes del Corazón, el cardiólogo intervencionista del Centro Médico Nueva Estoril, Nicolás Veas Paredes, explicó que en gran parte de los casos las personas llegan tarde a los servicios de urgencia.

Muchos pacientes esperan pensando que el dolor ‘se va a pasar’, que es acidez, estrés o cansancio. Es especialmente preocupante en mujeres, porque los síntomas no siempre son los clásicos. Solo el 30% presenta un dolor típico al momento del infarto”, afirmó.

Revisa también

ADN

El especialista señaló que esperar en casa, automedicarse, tomar antiácidos, llamar primero a familiares o conducir por cuenta propia hasta un centro asistencial son algunos de los errores que más retrasan el diagnóstico.

Síntomas que no deben ignorarse

Aunque el dolor en el pecho es el síntoma más conocido, el Dr. Veas advirtió que un infarto también puede manifestarse con otras señales de alerta. Entre ellas destacan:

  • Dolor u opresión en el pecho que dura más de 20 minutos
  • Dolor que se irradia al brazo, cuello, mandíbula o espalda
  • Falta de aire
  • Sudoración fría
  • Náuseas
  • Palidez
  • Mareos o sensación de desmayo
  • Dolor persistente en la “boca del estómago” que no desaparece

“El dolor puede ser intenso, pero también sentirse como presión, ardor o una simple molestia. Incluso puede confundirse con indigestión o ansiedad. En las mujeres, además, los síntomas suelen ser más atípicos”, indicó el especialista.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad