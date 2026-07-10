Conocida periodista sufre suplantación de identidad y advierte que amenazaron a Tomás Vodanovic con ella

Este viernes, la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, dio a conocer a través de sus redes sociales un grave caso que la afectó personalmente.

Resulta que la comunicadora dio a conocer que sufrió la suplantación de su identidad y que los delincuentes habrían amenazado al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, con revelar información sensible en su contra.

“Era de una persona que se presentaba como yo, con mi cargo, mi rol en el panel de ‘Hay que decirlo’”, comentó Gutiérrez.

“Le dice que tiene antecedentes de una nueva pareja de él, que tiene pruebas, que tiene la identidad y que si no le contesta, va a asumir que esto es real y por lo tanto se va a lanzar un reportaje en el programa”, agregó.

“Hay una persona que le escribe, además, a una autoridad...”

Según explicó Cecilia Gutiérrez, los delincuentes se comunicaron con el alcalde por correo electrónico, a lo que ella aclaró que no utiliza dicho medio de comunicación debido a lo poco fluidas que se tornan las conversaciones y, además, dio a conocer un detalle clave: se equivocaron en su segundo apellido.

Sumado a esto, la comunicadora dio a conocer que muchas personas le escriben diariamente para hacer denuncias.

“Que me escriban no significa que voy a hacer el tema”, dijo

“Pero siento que esto ya escaló a otro nivel porque es suplantación de identidad ya demostrada. Hay una persona que le escribe, además, a una autoridad, medio amenazante... no sé con qué fin”, cuestionó.

Finalmente, Cecilia Gutiérrez indicó que ya puso la denuncia en Fiscalía por suplantación de identidad para marcar un precedente.