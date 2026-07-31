Reportan supuesto quiebre de famosa pareja de la farándula chilena: “Ella estaría un poquito atacada con él” / Agencia Getty

El romance entre Paula Pavic y Camilo Huerta estaría enfrentando sus primeras señales de crisis, según comentaron en el programa Plan Perfecto, donde apuntaron a un posible quiebre entre la empresaria y el personal trainer.

La primera en encender las alarmas fue Francisca García-Huidobro, quien deslizó que la relación no estaría pasando por su mejor momento. “Parece que ella estaría un poquito atacada con él”, comentó la animadora en el espacio de Chilevisión.

Durante el programa, García-Huidobro también lanzó una frase que dio cuenta de las diferencias entre el vínculo dentro y fuera del encierro. “Una cosa es estar en un reality y la otra es llevárselo para la casa”, agregó.

El detalle clave

La principal pista sería que Pavic regresó hace algunos días a Sarasota, Florida, Estados Unidos, donde vive junto a los hijos que tuvo con Marcelo “Chino” Ríos, pero lo habría hecho sin la compañía de Huerta.

El detalle llamó la atención porque, en una entrevista anterior con Las Últimas Noticias, la empresaria había planteado la posibilidad de viajar junto al personal trainer.

“Me tengo que ir sí o sí en dos semanas más y estamos viendo la forma en que él pueda ir conmigo. No sé, mientras que organiza las cosas que él va a hacer acá”, señaló en esa oportunidad.

En la misma conversación, Pavic explicó que ambos podían ir y venir entre Chile y Estados Unidos, ya que sus hijos estudian bajo modalidad homeschool y, según dijo entonces, nada los ataba a un solo lugar.

Pese a esas declaraciones, el programa de Chilevisión aseguró que Huerta permaneció en Chile. De hecho, señalaron que durante las últimas horas el personal trainer subió historias desde un gimnasio, lo que reforzó las especulaciones sobre un posible distanciamiento.