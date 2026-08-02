Senapred mantiene Alerta Temprana Preventiva en la región Metropolitana por evento meteorológico

Las autoridades de emergencia continúan en estado de máxima observación ante el paso del evento meteorológico en la zona central.

Durante la tarde de este domingo 2 de agosto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) confirmó que se mantiene vigente la Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana.

La medida, adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, se encuentra activa desde el pasado 22 de julio y busca reforzar la vigilancia del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) para actuar de manera oportuna frente a posibles emergencias.

De acuerdo con el reporte técnico actualizado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), los principales puntos de atención en la capital se concentran en los sectores altos:

Lluvias y viento: Se mantienen activos los avisos meteorológicos por precipitaciones normales a moderadas y vientos normales a moderados (con probabilidad de ventisca) en el sector cordillerano de la región.

Se mantienen activos los avisos meteorológicos por y (con probabilidad de ventisca) en el sector cordillerano de la región. Remoción en masa: SERNAGEOMIN advirtió que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos o caída de rocas) es Moderada en la precordillera y cordillera de la región Metropolitana, mientras que se mantiene Baja en el valle longitudinal y la cordillera de la costa.

Vigilancia activa de los organismos de emergencia

La Alerta Temprana Preventiva opera como un estado de reforzamiento del monitoreo en la capital, permitiendo que los equipos de emergencia, municipios y servicios públicos se mantengan coordinados para responder con rapidez ante eventuales afectaciones en la población o en los servicios básicos.