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Team Chile del esquí náutico logra doble podio en la fecha del Circuito Mundial en Canadá

Matías González y Martín Labra detacaron en la especialidad de las figuras.

Carlos Madariaga

Team Chile del esquí náutico logra doble podio en la fecha del Circuito Mundial en Canadá

Team Chile del esquí náutico logra doble podio en la fecha del Circuito Mundial en Canadá / TOP Comunicaciones

El esquí náutico de Chile sigue entregando grandes noticias luego del gran nivel de sus representantes en diversas competencias a lo largo del globo.

Es así como este fin de semana, dos de sus representantes se lucieron en la fecha de Canadá correspondiente al Circuito Mundial de la especialidad.

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En las aguas de Calgary, Matías González y Martín Labra destacaron en la especialidad de figuras.

González, actual campeón mundial open, marcó 12.790 puntos, quedándose a solo 30 unidades del oro, que quedó en manos del norteamericano Jake Abelson, excampeón mundial.

En tanto, Labra llegó a 12.210 unidades para quedarse con la medalla de bronce, sumando su segunda presea en la temporada 2026 tras lograr el bronce en la fecha de Estados Unidos, en abril pasado.

En cuanto a aquella cosecha, Matías González ya acumula cuatro podios planetarios en el año, agregando a Canadá y Estados Unidos medallas en Australia e Italia.

Ambos integrantes del esquí náutico nacional serán parte del Team Chile en los Juegos Odesur que se disputarán en Argentina en septiembre.

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