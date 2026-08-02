Más de 160 alcaldes respaldan acuerdo por compensación total a municipios y llaman al Senado a aprobar la propuesta

Más de 160 alcaldes de distintas comunas del país firmaron una declaración pública en respaldo al acuerdo alcanzado con el Gobierno para garantizar la compensación del 100% de los recursos municipales en el marco de la denominada megarreforma.

En el documento, los jefes comunales solicitaron al Senado aprobar la propuesta, asegurando que permitirá mantener intactos los ingresos de las 345 municipalidades de Chile.

Los firmantes sostienen que el principal objetivo del municipalismo era evitar que las comunas vieran disminuidos sus recursos y afirman que dicho propósito ya fue alcanzado.

En ese contexto, enfatizan que “ningún municipio se viera afectado en sus ingresos por la megarreforma”, agregando que “pedimos al Senado aprobar la propuesta de compensación del 100% de los recursos para las 345 comunas del país”.

Alcaldes cuestionan críticas y llaman a la unidad del municipalismo

En la declaración, los alcaldes también rechazaron las críticas formuladas por un grupo de autoridades comunales respecto del acuerdo alcanzado con el Ejecutivo.

Asimismo, los firmantes hicieron un llamado a fortalecer el trabajo conjunto entre las municipalidades y plantearon la necesidad de avanzar en una modernización del Fondo Común Municipal. Entre sus propuestas figuran una nueva Ley de Rentas III, mecanismos más eficientes de recaudación, menor burocracia y mayores estándares de transparencia y probidad para el sistema de financiamiento municipal.

La declaración fue suscrita por alcaldes como Mario Desbordes (Santiago), Jaime Bellolio (Providencia), Sebastián Sichel (Ñuñoa), Daniel Reyes (La Florida), Claudio Radonich (Punta Arenas), Maximiliano Luksic (Huechuraba), además de decenas de jefes comunales de norte a sur del país.