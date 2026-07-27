“Matrimonios de papel”: se duplican las solicitudes de residencia por unión civil de extranjeros irregulares

Las solicitudes de residencia temporal presentadas por extranjeros en situación migratoria irregular tras celebrar un Acuerdo de Unión Civil (AUC) registraron un fuerte aumento durante el último año en Chile.

De acuerdo con cifras del Servicio Nacional de Migraciones, las peticiones pasaron de 1.946 en 2024 a más de 4.200 en 2025, lo que representa un incremento superior al 100%.

Según reveló un reportaje de T13, la tendencia se mantiene durante este 2026. Hasta la fecha ya se contabilizan 2.268 solicitudes, mientras una investigación periodística detectó agencias que ofrecerían asesorías para facilitar este tipo de trámites migratorios.

De acuerdo con la investigación, algunas de estas agencias promocionarían un servicio conocido informalmente como “novio de papel”, que consiste en conseguir a una persona dispuesta a firmar un Acuerdo de Unión Civil a cambio de dinero .

El reportaje también expuso registros en los que supuestas asesoras afirman que pueden proporcionar a la persona que celebrará el acuerdo e, incluso, entregar recomendaciones para aparentar una relación durante la ceremonia.

Las cifras del organismo revelaron, además, que entre 2022 y 2025 se otorgaron 7.324 residencias temporales solicitadas tras la celebración de un Acuerdo de Unión Civil.

En ese mismo período, 370 solicitudes fueron rechazadas, por lo que la gran mayoría obtuvo una resolución favorable por parte de la autoridad migratoria.

Respecto a la legalidad de esta práctica, el medio señaló que celebrar un Acuerdo de Unión Civil por conveniencia no constituye actualmente un delito, debido a un vacío legal . Esto, porque el vínculo jurídico se celebra válidamente, aunque el objetivo principal sea obtener un beneficio migratorio.

Sin embargo, sí pueden aplicarse sanciones administrativas si se detecta un uso fraudulento del mecanismo. Entre ellas figuran el rechazo de la solicitud de residencia, la revocación de permisos migratorios ya otorgados e incluso una orden de expulsión con prohibición de ingreso al país por hasta 10 años.