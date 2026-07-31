Expertos alertan por avance del crimen organizado en Chile: la nueva estrategia que plantean para reforzar fronteras

La creciente sofisticación de las organizaciones criminales está aumentando la presión sobre los controles en puertos, pasos fronterizos y centros logísticos de Chile.

Frente a este escenario, especialistas advierten que reforzar únicamente las inspecciones físicas sería insuficiente y llaman a ampliar el uso de herramientas tecnológicas capaces de identificar cargas sospechosas con mayor precisión.

Entre los antecedentes expuestos se indica que, según datos de la industria tabacalera, el 60% de los cigarrillos consumidos en Chile durante 2026 provendría del contrabando. En paralelo, Carabineros habría decomisado más de 26 toneladas de droga en la Región de Antofagasta, territorio que concentraría cerca del 70% de las incautaciones a nivel nacional.

La nueva estrategia para reforzar fronteras

Las tecnologías de inspección no intrusiva permiten analizar vehículos, equipajes y contenedores mediante rayos X, escáneres y plataformas de procesamiento de imágenes, sin realizar una apertura física.

Con ello, las autoridades pueden detectar anomalías, mejorar el análisis de riesgo y focalizar las fiscalizaciones en las operaciones con mayor probabilidad de presentar irregularidades.

El gerente comercial de Aerotech, Tomás Vergara, explicó que “el principal desafío no es inspeccionar el 100% de la carga, sino utilizar la tecnología para focalizar los recursos donde existe una mayor probabilidad de riesgo”. Según el ejecutivo, estas soluciones entregan información relevante y fortalecen la capacidad de respuesta de las instituciones.

Desde la compañía enfatizaron que la efectividad no depende de un equipo aislado, sino de la integración de distintas herramientas. “El objetivo no es inspeccionar todo. El objetivo es identificar mejor, decidir mejor y actuar mejor”, señalaron, agregando que la tecnología puede aumentar el control sin afectar innecesariamente el flujo de las operaciones logísticas legítimas.

Aunque Chile ya utiliza estos sistemas en puertos y fronteras, los expertos plantean que su implementación debe ir acompañada de capacitación, coordinación entre organismos y mantenimiento permanente. “La tecnología genera su mayor valor cuando se integra de manera efectiva a la operación”, concluyó Vergara, quien destacó la necesidad de mantener las capacidades actualizadas ante amenazas en constante evolución.