“Si quiere ser candidato a presidente, tiene que mostrar que maduró”: Kast vuelve a repasar a Gabriel Boric

El expresidente Gabriel Boric volvió a quedar en el centro del debate político tras compartir una publicación en su cuenta personal de Instagram donde indirectamente calificaba de “imbécil” a su sucesor en La Moneda, el actual presidente José Antonio Kast.

La acción del exjefe de Estado desató una ola de rechazo instantánea en el oficialismo. Dirigentes del sector cuestionaron duramente el uso de sus redes sociales, acusándolo de romper la tradición de respeto y distancia que históricamente han mantenido los exmandatarios chilenos.

En conversación con Radio Agricultura, el diputado José Antonio Kast Adriasola (republicano e hijo del actual jefe de Estado) apuntó a que esta conducta refleja una práctica “habitual de la izquierda".

“Esta ha sido un poco la tónica del Frente Amplio y de las juventudes del Partido Socialista (...) de bajarle el pelo a las cosas. Bajarle el nivel a la discusión, al trato, a los argumentos. El problema de esto es que, cuando le bajan el nivel a la institución de los expresidentes, no se afecta una persona, se afecta el país”, esgrimió.

Para el diputado republicano, las recientes reapariciones de Boric en la palestra pública responden a una estrategia electoral apresurada que rompe con el comportamiento histórico de otros expresidentes como Patricio Aylwin, Ricardo Lagos, Eduardo Frei, Michelle Bachelet o Sebastián Piñera.

“Si él quiere ser después candidato a presidente, tiene que mostrar que maduró, que es capaz de conducir al país siendo el presidente de todos los chilenos y no de una barra brava (...) Gabriel Boric no lleva ni seis meses fuera y ya repostea esto. Está adelantando tres años la discusión presidencial”, complementó el Kast Adriasola.