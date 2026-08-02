Assadi y su regreso a la titularidad en la U: “No es grato ver a la mamá triste, esto es por ella” / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

En la victoria ante Huachipato, una de las grandes novedades que tuvo Universidad de Chile fue el regreso a la tiularidad de Lucas Assadi.

El mediocampista sumó acción por segundo duelo seguido, rompiendo una racha que lo tuvo fuera del equipo por seis partidos.

“Hace mucho tiempo no venía citado. La semana pasada ya empecé a jugar de nuevo y hoy 90 minutos. Me sentí bien, un poquito cansado al final, pero muy contento por volver a jugar y aportar al equipo que eso es lo más importante”, destacó Assadi en diálogo con TNT Sports tras aportar las dos asistencias del triunfo sobre los acereros.

“Del primer gol, siento que fue toda del Edu (Vargas), fue un golazo. Quería aportar al equipo, feliz de jugar 90 minutos, que lo necesitaba harto”, aseguró.

Al margen de dicha instancia, el volante explicó las razones de su mal momento. “Más allá de las no citaciones, también hay cosas personales. Perdí a mis dos abuelos de parte de mamá muy seguido, en un mes. No es grato ver a la mamá triste. Esto también es por ella y por mi papá, volver a jugar y aportar”, resaltó, junto con valorar el volver a jugar en el Nacional, desestimando la opción de dejar el equipo ante otras propuestas.

“Quiero seguir jugando, aportando, disfrutar, ser feliz acá. Es muy lindo que haya venido más gente que partidos anteriores y darles este triunfo. Por algo sigo acá, estoy feliz en la U y contento por volver a jugar”, cerró Lucas Assadi.

Otro de los valores jóvenes de la U de Chile que se expresó en zona mixta fue el debutante Gonzalo Reyna, que destacó sus primeros minutos con el cuadro azul.

“Me sentí bien con esta camiseta. Me estaba poniendo a punto, nunca tuve problemas físicos. Me siento bien, tenía ganas de jugar. Mis compañeros me dieron confianza”, señaló el hasta ahora único refuerzo invernal del equipo.