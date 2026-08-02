Carabinero de franco abate a delincuente tras robo contra pareja en Quilicura: sujeto le apuntó con un arma

En Quilicura, un carabinero que se encontraba de franco abatió a un delincuente de 24 años que, minutos antes, había protagonizado un robo con intimidación contra una pareja en plena vía pública.

El hecho ocurrió luego de que el sujeto escapara tras sustraer diversas especies utilizando un arma de fuego para amenazar a las víctimas.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hombre transitaba por calle Cancha Rayada cuando interceptó a una pareja que se encontraba al interior de un vehículo.

Tras concretar el asalto, comenzó a huir por distintas calles del sector, momento en que el funcionario policial, que compartía en un domicilio cercano, escuchó los gritos de auxilio e inició una persecución a pie.

El subcomisario Sebastián Arenas, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, entregó detalles sobre lo ocurrido. Según explicó, “Una pareja se encontraba en la vía pública, al interior de un vehículo. Al lugar llega un hombre, premunido con un arma de fuego, con la cual los intimida y le sustrae sus especies”.

Respecto del actuar del funcionario policial, la autoridad indicó que “Un funcionario policial que se encontraba al interior de su inmueble, escucha los gritos de la víctima y sale portando su arma de fuego en auxilio. Al salir, se encuentra con este hombre y se inicia una persecución por uno de los pasajes".

“Este hombre apunta al funcionario policial, sin embargo, este actúa primero y efectúa al menos tres disparos, impactando a la región torácica de este sujeto, quien fallece en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones”, detalló.

El caso continúa siendo investigado por la PDI, que realiza el levantamiento de cámaras de seguridad y otras diligencias para establecer la secuencia de los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió el enfrentamiento.