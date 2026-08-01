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El alivio de Ortiz tras la victoria de Colo Colo ante Everton: “Emocionante para la gente, pero un paro cardíaco para los entrenadores”

El DT de Colo Colo valoró el ímpetu del plantel para reponerse a los errores en Sausalito.

Carlos Madariaga

El alivio de Ortiz tras la victoria de Colo Colo ante Everton: “Emocionante para la gente, pero un paro cardíaco para los entrenadores”

El alivio de Ortiz tras la victoria de Colo Colo ante Everton: “Emocionante para la gente, pero un paro cardíaco para los entrenadores” / Pablo Ovalle Isasmendi

Colo Colo mantiene su tranco ganador luego de imponerse 4-3 a Everton por la fecha 17 de la Liga de Primera.

El “Cacique” sufrió a nivel defensivo, al punto de comenzar perdiendo el partido, pero tuvo fortaleza en ataque para remontar el marcador.

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El desarrollo del juego no dejó nada conforme al DT albo, Fernando Ortiz. “Fue emocionante para la gente, pero un paro cardíaco para los dos entrenadores. Hubo muchos factores que no nos venían sucediendo, errores que nos costaron caros, pero me quedo con la entrega del equipo para ganar tres puntos importantísimos ante un elenco que tuvo un gran planteo”, dijo en conferencia de prensa, junto con defender a su equipo.

No somos máquinas, no somos perfectos, el rival nos estudia. Quizá hubo rendimientos individuales que no estuvieron a la altura, pero estuvo el carácter de sacar adelante el juego(...) A medida que pasan los partidos va a ser más difícil. Tenemos que decifrar lo que hacen los rivales”, planteó el DT de Colo Colo, desestimando que lo blando del césped de Sausalito fuera factor para su irregular rendimiento.

Hubo resbalones en los dos equipos, no influyó en nuestro juego. El planteo del rival fue muy bueno, la presión que ejercieron sobre nuestros volantes fue muy buena”, comentó Fernando Ortiz.

Al margen de todo, tras el partido, dijo desconocer cuándo llegará Vozinha al club y en conferencia de prensa valoró el nivel de Gabriel Maureira. “Gabriel está creciendo a la par de sus compañeros, sabe que tiene competencia y que la situación es simple: quien esté mejor es el que va a jugar”, cerró en Viña del Mar.

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