SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras temblor 5,3 registrado en Coquimbo

Este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) informó un temblor que se percibió en la zona centro-norte de Chile.

Según detalló el organismo, el sismo tuvo una magnitud de 5,0, mientras que su epicentro se ubicó a 72 kilómetros al noroeste de Tongoy, en la región de Coquimbo.

En ese sentido, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas de Chile.

“Las caracteristicas del sismo no reunen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.