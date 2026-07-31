Impresionante victoria de Tabilo: remonta ante Ben Shelton y se mete en las semifinales de Washington

Alejandro Tabilo (30°) acaba de dar el gran golpe del ATP 500 de Washington, venciendo al segundo mejor rankeado del torneo, Ben Shelton (8°), en un auténtico partidazo.

El número uno del tenis chileno ganó con parciales de 4-6, 7-6 y 6-4, metiendo una remontada que entra directamente entre las mejores de su carrera.

La primera manga comenzó complicada para el nacido en Toronto, ya que fue quebrado en su segundo turno de servicio. Sin embargo, reaccionó de inmediato, devolvió el quiebre e igualó el marcador 2-2. Lamentablemente, Shelton volvió a romper su saque en el noveno juego y terminó cerrando el set por 6-4.

El segundo parcial fue aún más parejo, con ambos jugadores defendiendo sus servicios hasta el final. Fue recién en el doceavo juego cuando Tabilo consiguió el break, llevando todo al set final.

En la tercera manga, ambos presos del cansancio, comenzaron a fallar más de lo común, lo que derivó en que se quebraran de manera consecutiva en los juegos cinco y seis, llegando igualados hasta 5-4, donde Tabilo consiguió un tremendo quiebre y terminó llevándose la victoria.

Así las cosas, Alejandro Tabilo vuelve a meter al tenis chileno en semifinales del ATP 500 de Washington tras 17 años, cuando aquella vez lo consiguió Fernando González.

Ahora, en la ronda de los cuatro mejores, “Jano” deberá verse las caras ante el español Rafael Jodar, quien viene de dejar en el camino a Lorenzo Musetti.