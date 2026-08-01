Tabilo enfrenta hoy a Jódar por un lugar en la final del ATP de Washington: a qué hora juega y cómo ver en vivo

Alejandro Tabilo (30° del mundo) sorprendió al mundo la noche de este viernes recién pasado tras vencer a Ben Shelton (8°) y meterse en semifinales del ATP 500 de Washington, con una gran remontada incluida.

El chileno remó desde atrás para dejar en el camino a uno de los grandes favoritos del torneo, que encima contaba con todo el apoyo del público al jugar de local. 4-6, 7-5 y 6-4, fue el marcador a favor de “Jano”.

Ya en en semifinales, la acción sigue para el nacido en Toronto, que buscará la segunda final de su carrera en torneo ATP 500, aunque delante tendrá al prometedor Rafael Jódar (24°).

El español, de solo 19 años, alcanzó la ronda de los cuatro mejores tras dejar en el camino al italiano Lorenzo Musetti (15°) en cuartos de final.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Rafael Jodar por las semifinales del ATP de Washington?

El duelo entre el chileno y el estadounidense se jugará este sábado 1 de agosto , comenzando no antes de las 20:00 horas de Chile, ya que serán el último turno de la cancha principal del Rock Creek Park Tennis Center.

¿Cómo ver en vivo el partido de Alejandro Tabilo y Rafael Jodar?

La única forma de seguir el partido en vivo desde Chile es a través de la plataforma de streaming Disney+. El juego no contará con transmisión de un canal de TV.