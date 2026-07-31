Figura de O’Higgins le dice adiós al club y revela la mayor amargura de su salida: “Cuando me enteré...” / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Francisco González, la máxima figura de O’Higgins en esta temporada, jugó su último partido en Rancagua. Anoche, el delantero argentino se despidió del club tras el duelo contra Boca Juniors, donde los celestes cayeron por penales y quedaron eliminados de la Copa Sudamericana.

“Me voy muy feliz y muy agradecido. Esto no es un hasta siempre, es un hasta pronto. Ojalá pueda volver a este hermoso club, porque me han tratado de maravilla. Lo voy a llevar siempre en mi corazón”, señaló el atacante trasandino, quien seguirá su carrera en el Tijuana de México.

Sobre su salida del club, “Pancho” reconoció que su mayor tristeza es no poder disputar la final de la Copa de la Liga frente a Coquimbo Unido. El partido estaba programado para el 18 de julio en Valparaíso, pero fue suspendido debido a las condiciones climáticas que afectaron a la región.

“Mi intención era jugar esa final, pero por cosas externas no se pudo. Yo puse como condición jugar esa final y jugar la llave contra Boca. Cuando me enteré de que la final se había suspendido, estaba como loco. Quería ayudar al club a ganar ese título”, afirmó González.

Por último, el futbolista de 25 años comentó que “el mayor recuerdo que me llevo de O’Higgins es el cariño de la gente. Desde que llegué, me han tratado excelente. Esto no se encuentra en todos lados. Fui muy feliz en Rancagua”.

Francisco González deja O’Higgins con un registro de 14 goles y 12 asistencias en la presente temporada. El atacante marcó en todos los torneos que disputó con los celestes este año: Campeonato Nacional, Copa de la Liga, Copa Chile, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.