;

“Karol Lucero hizo canje hasta con los fletes; quedó debiendo el sueldo”

A poco más de un año del matrimonio con Fran Virgilio, un trabajador culpa al comunicador de no pagar por los servicios prestados.

Nicolás Lara Córdova

“Karol Lucero hizo canje hasta con los fletes; quedó debiendo el sueldo”

Este martes en una nueva emisión del programa Zona de Estrellas de Zona Latina, el panelista Javier Fernández, dio a conocer una nueva polémica de Karol Lucero.

En detalle, Fernández indicó que el comunicador mantiene una deuda con Pedro Álvarez, quien fuese el organizador del matrimonio que celebró Lucero con Fran Virgilio.

Revisa también:

ADN

“Este caballero hizo todo el matrimonio y Karol Dance pagó el 50%, quedando debiendo el otro 50% a diversas cosas, no solo a él”, comenzó explicando el panelista de Zona de Estrellas.

“Karol Lucero hizo canje hasta con los fletes...”

El matrimonio en cuestión con Fran Virgilio se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2024 con una fiesta que incluyó, entre otras cosas, un globo aerostático y fuegos artificiales.

Fernández fue más allá y comentó que Álvarez le reveló que Karol Lucero acordó como método de pago el formato de canje, pero que el comunicador no cumplió con lo pactado.

“Fue casi el 60% o 80% canje. A este caballero (Pedro) le quedaron debiendo su sueldo, que en el fondo no es que lo necesita, pero le llamó mucho la atención cómo Karol hizo canje hasta con los fletes", explicó.

Fernández finalizó su comentario acusando que Karol Lucero “no cumplió con los reels” que acordó y tampoco nombrando al trabajador en las publicaciones realizadas dicho día.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad