“Karol Lucero hizo canje hasta con los fletes; quedó debiendo el sueldo”

Este martes en una nueva emisión del programa Zona de Estrellas de Zona Latina, el panelista Javier Fernández, dio a conocer una nueva polémica de Karol Lucero.

En detalle, Fernández indicó que el comunicador mantiene una deuda con Pedro Álvarez, quien fuese el organizador del matrimonio que celebró Lucero con Fran Virgilio.

“Este caballero hizo todo el matrimonio y Karol Dance pagó el 50%, quedando debiendo el otro 50% a diversas cosas, no solo a él”, comenzó explicando el panelista de Zona de Estrellas.

“Karol Lucero hizo canje hasta con los fletes...”

El matrimonio en cuestión con Fran Virgilio se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2024 con una fiesta que incluyó, entre otras cosas, un globo aerostático y fuegos artificiales.

Fernández fue más allá y comentó que Álvarez le reveló que Karol Lucero acordó como método de pago el formato de canje, pero que el comunicador no cumplió con lo pactado.

“Fue casi el 60% o 80% canje. A este caballero (Pedro) le quedaron debiendo su sueldo, que en el fondo no es que lo necesita, pero le llamó mucho la atención cómo Karol hizo canje hasta con los fletes", explicó.

Fernández finalizó su comentario acusando que Karol Lucero “no cumplió con los reels” que acordó y tampoco nombrando al trabajador en las publicaciones realizadas dicho día.