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VIDEO. Josefa Sáez reaparece con su padre tras polémica por video con su perro: “Acepto las críticas y asumo la responsabilidad”

La creadora de contenidos aseguró que vivió una de las “peores” semanas de su vida.

Ruth Cárcamo

Capturas TikTok @jockerrr88

Capturas TikTok @jockerrr88

La creadora de contenidos Josefa Sáez reapareció en redes sociales junto a su padre, Mario Sáez, luego de la polémica que se generó tras la viralización de un video en el que el hombre aparece dándole wasabi a su perro Corso.

A través de un video compartido en su cuenta de TikTok, la joven aseguró que la situación marcó una de las “peores” semanas de su vida, debido a las críticas y cuestionamientos que recibió en los últimos días.

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“Acepto las críticas y asumo la responsabilidad, porque acá somos uno, somos una familia, pero no creo que estas críticas tengan que convertirse en amenazas, en mensajes de odio o insultos dirigidos a mi familia”, dijo.

“El perro no puede estar en mejores manos”

En ese sentido, señaló que “las amenazas nunca deben normalizarse, a pesar de que las críticas sean parte de las redes sociales”. Asimismo, ofreció disculpas a su familia, a sus amigos y al público.

Por su parte, Mario Sáez explicó que como familia decidieron alejarse momentáneamente de las redes sociales para enfrentar la situación y entregar tranquilidad a su entorno.

“Entiendo que la gente esté molesta y preocupados por la salud del Corso, pero el Corso es mi amigo, me acompaña a todos lados. Los que trabajan conmigo, los que son mis amigos, la gente que me ha visto sabe que el perro no puede estar en mejores manos”, afirmó.

El padre de la influencer también ofreció disculpas por cualquier interpretación negativa que haya generado el registro y aseguró que la familia tomó aprendizajes tras la controversia.

“Disculpas por cualquier malentendido y nada, pues. Continuar no más, apoyar a la Josefa. Aprendimos de esto”, concluyó.

Mira aquí el video de Josefa Sáez junto a su padre:

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