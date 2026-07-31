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Tiroteo en el centro de Santiago: asalto a camión de valores termina con presunto ladrón fallecido

El asalto ocurrió mientras se cargaba dinero en un cajero automático del sector Matadero. Los responsables escaparon tras un intercambio de disparos.

Juan Castillo

Transporte Informa

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Un intento de robo a un camión de valores se registró pasadas las 10:00 horas de este viernes en la intersección de San Francisco con Franklin, en el sector Matadero de Santiago.

El hacho ocurrió mientras los vigilantes realizaban la carga de dinero en un cajero automático.

Durante el asalto se produjo un intercambio de disparos que dejó a dos guardias lesionados y a una persona fallecida.

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De manera preliminar, la víctima fatal correspondería a uno de los ladrones involucrados en el ataque, antecedente que deberá ser confirmado por las diligencias investigativas.

Los demás participantes escaparon del lugar a bordo de un vehículo particular, por lo que Carabineros mantiene un operativo en distintos puntos de la capital para ubicarlos y establecer la ruta utilizada durante la huida.

El fiscal de turno instruyó diligencias al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y al OS9, cuyos equipos deberán levantar evidencia balística, revisar cámaras de seguridad y recopilar testimonios para reconstruir la dinámica del asalto.

Debido al procedimiento policial, las autoridades advirtieron sobre la suspensión del tránsito en calle San Francisco, entre Placer y Franklin.

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