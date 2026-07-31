;

Dos profesoras fueron atropelladas por furgón en San Ramón: una permanece en riesgo vital

El vehículo perdió el control, volcó y terminó arrollando a las docentes cuando cruzaban por un paso habilitado.

Ruth Cárcamo

Gabriel Riveros

Dos profesoras fueron atropelladas por furgón en San Ramón: una permanece en riesgo vital

Dos profesoras fueron atropelladas por furgón en San Ramón: una permanece en riesgo vital

01:47

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Dos profesoras resultaron gravemente heridas la mañana de este viernes tras ser atropelladas por un furgón mientras se dirigían a su lugar de trabajo, en la comuna de San Ramón, región Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en la avenida Américo Vespucio, a la altura de Juan Luis Sanfuentes, cuando el conductor del vehículo perdió el control y, tras pasar por un lomo de toro, se volcó y terminó arrollando a las docentes, quienes cruzaban por un paso habilitado.

Revisa también

ADN

Ambas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Padre Hurtado. Con el paso de las horas, se confirmó que una de ellas permanece en riesgo vital, mientras que la otra sufrió lesiones de gravedad.

Vecinos acudieron al rescate

Tras el accidente, vecinos del sector auxiliaron a las profesoras, logrando levantar el furgón con ayuda de otros conductores que se detuvieron en el lugar.

“Veo el furgón arriba de las niñas (...) una de ellas estaba inconsciente y la otra estaba en shock; quería pararse e irse, pero tenía toda su cara desfigurada, porque el golpe fue todo por la solera”, relató un testigo.

El vecino agregó que, junto a otras personas, lograron liberar a las víctimas mientras llegaban los equipos de emergencia. “Yo llegué con un vecino, pararon los autos y levantamos el furgón”, señaló.

Conductor fue detenido

El conductor del furgón fue detenido por Carabineros, mientras personal policial realiza las diligencias para establecer las causas del accidente.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad