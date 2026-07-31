Dos profesoras fueron atropelladas por furgón en San Ramón: una permanece en riesgo vital

Dos profesoras resultaron gravemente heridas la mañana de este viernes tras ser atropelladas por un furgón mientras se dirigían a su lugar de trabajo, en la comuna de San Ramón, región Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en la avenida Américo Vespucio, a la altura de Juan Luis Sanfuentes, cuando el conductor del vehículo perdió el control y, tras pasar por un lomo de toro, se volcó y terminó arrollando a las docentes, quienes cruzaban por un paso habilitado .

Ambas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Padre Hurtado. Con el paso de las horas, se confirmó que una de ellas permanece en riesgo vital, mientras que la otra sufrió lesiones de gravedad.

Vecinos acudieron al rescate

Tras el accidente, vecinos del sector auxiliaron a las profesoras, logrando levantar el furgón con ayuda de otros conductores que se detuvieron en el lugar.

“Veo el furgón arriba de las niñas (...) una de ellas estaba inconsciente y la otra estaba en shock; quería pararse e irse, pero tenía toda su cara desfigurada, porque el golpe fue todo por la solera”, relató un testigo.

El vecino agregó que, junto a otras personas, lograron liberar a las víctimas mientras llegaban los equipos de emergencia. “Yo llegué con un vecino, pararon los autos y levantamos el furgón”, señaló.

Conductor fue detenido