Confirman un muerto tras tiroteo durante asalto a camión de valores: sería uno de los delincuentes

Una persona murió durante un intercambio de disparos registrado en medio de un intento de asalto a un camión de valores en el sector Matadero, en Santiago.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el fallecido sería uno de los presuntos integrantes del grupo delictual.

El ataque ocurrió pasadas las 10:00 horas de este viernes, en la intersección de San Francisco con Franklin, mientras los vigilantes realizaban una carga de dinero en un cajero automático.

Otros dos guardias resultaron lesionados durante el tiroteo y fueron trasladados para recibir atención médica.

Asaltantes escaparon

Tras el enfrentamiento, los demás involucrados huyeron a bordo de un vehículo particular.

Por lo mismo, Carabineros desplegó un amplio operativo para localizar a los sospechosos y determinar si lograron sustraer dinero antes de escapar.

El fiscal de turno instruyó diligencias al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y al OS9, equipos encargados de realizar peritajes balísticos, revisar registros de cámaras de seguridad y establecer la participación de cada uno de los involucrados.