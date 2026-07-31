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“No te pueden hacer un gol...”: el reclamo de Riquelme a los jugadores de Boca tras el duelo contra O’Higgins

El presidente del cuadro “xeneize” se mostró crítico con el rendimiento que mostró su equipo en Rancagua.

Daniel Ramírez

Getty Images

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Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, se mostró crítico con el rendimiento que mostró su equipo ante O’Higgins en Rancagua, donde el cuadro “xeneize” perdió 1-0 en los 90 minutos, pero ganó la definición por penales y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Los jugadores tienen mucho que hablar, porque no te pueden hacer un gol de lateral... Si te hacen un gol de lateral es porque no lo has hecho bien, porque no has marcado bien”, señaló Riquelme este viernes, en diálogo con la prensa argentina.

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“Tenemos cosas que mejorar. Ayer nos hicieron un gol de lateral, y si no pasaba eso, Boca clasificaba sin ir a los penales. Entonces, a veces se te escapan cosas importantes por distracciones muy chiquitas”, agregó el exmediocampista.

Sin embargo, Riquelme evitó criticar al jugador Tomás Aranda por el penal que falló ante O’Higgins. El volante de 19 años intentó picar el penal, pero no le salió bien y Omar Carabalí atrapó el balón fácilmente.

“Yo no soy técnico, soy dirigente. Como dirigente, trato de ayudar, trato de que los muchachos estén bien y que el entrenador tenga un buen plantel”, concluyó.

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