“Ya estamos”: Paula Pavic confirma importante paso en su relación con Camilo Huerta fuera del reality

Tras su paso por el reality Vecinos al límite de Canal 13, actualmente Paula Pavic y Camilo Huerta ya se encuentran fuera del encierro.

Ambos iniciaron una relación dentro del programa y durante este último fin de semana salieron del encierro y comenzaron una nueva etapa: su vínculo fuera del reality.

En conversación con LUN, la empresaria señaló que con Camilo Huerta están “increíble. Cuando estábamos adentro hablábamos mucho de lo que queríamos hacer afuera, de que queríamos hacer cosas juntos y estar solos afuera”.

Es más, la exesposa de Marcelo “Chino” Ríos confirmó que dieron un importante paso en su relación: se fueron a vivir juntos . “Los primeros días me fui con mi mamá y después llegaron los niños así que al final nos fuimos a un departamento hasta que nos vayamos a Estados Unidos con los niños y Camilo está con nosotros. Estamos viviendo juntos tal como adentro del reality”, confesó Pavic.

“Siento que estuvimos tan pegados adentro que como salir y no vernos era como que sentíamos que nos haríamos demasiada falta. Esto es como una extensión: llegando a nuestra vida normal, pero juntos, haciendo todo juntos”, agregó la empresaria.

Camilo Huerta ya conoció a los hijos de Paula Pavic

Durante la conversación, la empresaria reveló que “cuando salimos del reality varios nos fuimos a un hotel porque salimos muy tarde. Entonces, los niños estaban en la casa del papá, y al día siguiente me tenía que juntar con ellos y también había un asado con algunos del reality”.

“Camilo me fue a dejar para ir a buscarlos. Obviamente quería estar con mis hijos, pero también quería estar en el asado, así que pregunté si podía ir con mis hijos y Camilo nos pasó a buscar y nos fuimos todos al asado. Entonces mis hijos estuvieron con Camilo, conmigo y con varios más del reality”, detalló.

A modo de cierre, Paula Pavic indicó que se tiene que devolver a Estados Unidos dentro de las próximas dos semanas. “Estoy aprovechando los días que me quedan acá en Chile para estar con Camilo lo que más pueda y empezar a ver qué es lo que vamos a hacer”, concluyó la empresaria.