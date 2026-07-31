¿Cómo enfrentarías la lluvia si no tuvieras un techo? Así puedes ayudar a una persona en situación de calle

La lluvia regresó este viernes a Santiago, donde se espera una temperatura máxima cercana a los 13 °C y vientos que podrían alcanzar los 40 km/h, según la Dirección Meteorológica de Chile.

Para una persona en situación de calle, un temporal puede implicar pasar la noche con la ropa empapada, perder frazadas, medicamentos o documentos y ver cómo el agua destruye el lugar que utiliza para protegerse .

Ante este escenario, la Fundación Cristo Vive entregó una serie de recomendaciones para brindar ayuda de manera efectiva a quienes viven bajo esta situación durante las jornadas de lluvia.

¿Cómo ayudar de manera segura y efectiva?

La primera recomendación es acercarse con respeto, identificarse y preguntar directamente qué necesita. No todas las personas requieren la misma ayuda ni aceptarán ser trasladadas, por lo que es importante escuchar antes de actuar .

Entre las medidas se encuentran:

Preguntar si la persona necesita ropa seca, abrigo, alimentos o una bebida caliente.

Entregar calcetines, calzado o prendas en buen estado, completamente secos y protegidos de la lluvia.

Consultar si requiere ayuda para resguardar medicamentos, documentos u otras pertenencias.

Comunicar la ubicación de la persona al Fono Calle 800 104 777, opción 0.

Llamar al 131 si presenta pérdida de conciencia, dificultad para respirar, desorientación intensa u otra emergencia evidente.

Evitar dejar ropa o alimentos abandonados en la vía pública, porque pueden mojarse, contaminarse o no responder a la necesidad concreta.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia también dispone de un sistema para ingresar alertas sobre personas que necesitan protección y consultar los albergues disponibles. Si existen problemas de salud que no constituyen una emergencia inmediata, se puede contactar a Salud Responde al 600 360 7777 .

¿Cómo ayudar más allá de la emergencia?

La Fundación Cristo Vive sostiene que los operativos desplegados durante condiciones meteorológicas adversas son indispensables, pero deben complementarse con respuestas permanentes que consideren salud, vivienda, vínculos, documentación y procesos de inclusión social.

Imagen de acompañamiento | FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO Ampliar

A través de su Área Calle y sus dispositivos, la fundación acompaña a personas que buscan avanzar en procesos de superación de la situación de calle. Su llamado durante este nuevo sistema frontal es a no normalizar la presencia de personas expuestas al frío y actuar de manera oportuna.

“Una persona no debería volverse visible solamente cuando llueve. La preocupación que aparece durante el temporal debe transformarse en acompañamiento y oportunidades que le permitan reconstruir su vida más allá de la emergencia”, señaló Teresa Winter, directora del Área Calle de la Fundación Cristo Vive.