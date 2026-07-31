Selección chilena de trasplantados busca financiamiento para defender su título mundial en Alemania

En 2024, el deporte chileno tuvo una particular alegría en función de lo hecho por la selección chilena de futbolistas trasplantados.

Todo luego que, tras ser invitados a la primera edición del Mundial de Fútbol 7 de la especialidad, el elenco chileno se coronó campeón, superando enfermedades graves y recuperándose para cumplir el sueño de representar a nuestro país.

Este año se disputará la segunda edición, en Alemania, pero los actuales integrante del plantel están aún buscando el financiamiento con tal de costear la preparación, el cuerpo técnico y el viaje a Frankfurt.

Además de bingos y rifas, la selección chilena de futbolistas trasplantados está en búsqueda de auspiciadores con tal de juntar los recursos que necestian.

“Defender el título mundial es un compromiso que asumimos con responsabilidad, pero los costos de preparación y traslado son un desafío adicional. Tu colaboración es el motor que permitirá que nuestros atletas vuelvan a lo más alto del podio internacional”, comentaron desde el plantel con tal de financiar la campaña que les permita soñar con el bicampeonato mundial.