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Haaland se encuentra con una leyenda mundial y su foto explota en redes: “No hace falta descripción”

El delantero noruego sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen junto a Michael Jordan durante sus vacaciones.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Simon Stacpoole/Offside

Luego de su histórica actuación con Noruega en el Mundial 2026, Erling Haaland disfruta al máximo sus vacaciones y protagonizó un inesperado encuentro con una leyenda del deporte mundial: el exbasquetbolista Michael Jordan.

A través de sus redes sociales, el delantero del Manchester City compartió una fotografía junto al seis veces campeón de la NBA en una de las playas de la Costa Azul francesa, específicamente en la localidad de Saint-Tropez.

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“No hace falta descripción”, escribió el futbolista junto a la imagen en la que aparece abrazando a MJ. La publicación se viralizó rápidamente y en pocas horas superó el millón de ‘likes’ en Instagram.

Cabe recordar que Haaland fue la gran figura de Noruega en la última Copa del Mundo, torneo en el que alcanzó los cuartos de final tras eliminar a Costa de Marfil y Brasil.

La selección europea quedó a las puertas de las semifinales luego de caer ante Inglaterra en el alargue. En esa histórica campaña, el delantero de 26 años marcó siete goles, en lo que fue su primera participación en Mundiales.

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